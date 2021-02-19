Пт, 19.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи: пропала 17-летняя Сандра
1 мин для прочтения

Полиция просит помощи: пропала 17-летняя Сандра

Пропавшая Сандра. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Сандры, которая ушла из семейного дома на Яама-пуйестеэ в Валга и до сих пор не вернулась.

Сандра ушла из дома во второй половине дня 16 февраля. Она и раньше сбегала из дома, но до сих пор ее удавалось найти и доставить домой с помощью неравнодушных сограждан или полиции.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девочки, а также проверили места, где она могла находиться, но до сих пор поиски не принесли результата. Поскольку ранее девочка, убегая из дома, передвигалась по Валгамаа, Тартумаа, Йыгевама и Пярнумаа, полицейские и близкие не знают, где она может быть сейчас.

Сандра примерно 175 ростом, стройного телосложения, у нее темные волосы. На ней была длинная темная куртка, темные джинсы и бежевая шапка. 

Полиция просит всех, кто видел Сандру или что-то знает о ней, сообщить об этом валгаскому молодежному полицейскому по номеру 53000462 или по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back