Полиция просит помощи: пропала 17-летняя Сандра
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Сандры, которая ушла из семейного дома на Яама-пуйестеэ в Валга и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Сандры, которая ушла из семейного дома на Яама-пуйестеэ в Валга и до сих пор не вернулась.
Сандра ушла из дома во второй половине дня 16 февраля. Она и раньше сбегала из дома, но до сих пор ее удавалось найти и доставить домой с помощью неравнодушных сограждан или полиции.
Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девочки, а также проверили места, где она могла находиться, но до сих пор поиски не принесли результата. Поскольку ранее девочка, убегая из дома, передвигалась по Валгамаа, Тартумаа, Йыгевама и Пярнумаа, полицейские и близкие не знают, где она может быть сейчас.
Сандра примерно 175 ростом, стройного телосложения, у нее темные волосы. На ней была длинная темная куртка, темные джинсы и бежевая шапка.
Полиция просит всех, кто видел Сандру или что-то знает о ней, сообщить об этом валгаскому молодежному полицейскому по номеру 53000462 или по номеру 112.