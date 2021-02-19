Полиция просит помощи: пропала 17-летняя Сандра

Сандра ушла из дома во второй половине дня 16 февраля. Она и раньше сбегала из дома, но до сих пор ее удавалось найти и доставить домой с помощью неравнодушных сограждан или полиции.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девочки, а также проверили места, где она могла находиться, но до сих пор поиски не принесли результата. Поскольку ранее девочка, убегая из дома, передвигалась по Валгамаа, Тартумаа, Йыгевама и Пярнумаа, полицейские и близкие не знают, где она может быть сейчас.

Сандра примерно 175 ростом, стройного телосложения, у нее темные волосы. На ней была длинная темная куртка, темные джинсы и бежевая шапка.