Трудовая инспекция: решение о вакцинации работника – в компетенции работодателя
Работодатель может потребовать от работника вакцинации лишь на основании соответствующего анализа рисков производственной среды, пишет Rus.ERR.
Работодатель может потребовать от работника вакцинации лишь на основании соответствующего анализа рисков производственной среды, пишет Rus.ERR.
"Работодатель должен провести анализ рисков производственной среды и принять меры. Одной из таких мер может быть вакцинация. Если в процессе анализа рисков работодатель посчитает, что вакцинация – единственный способ защиты, то он может сказать, что выполнять такую работу могут только вакцинированные люди. В таком случае работодатель должен познакомить работника с анализом рисков в письменном виде", – сказал представитель Трудовой инспекции Рейн Рейсберг в программе "Великолепная четверка" на Радио 4.