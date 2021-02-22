Трудовая инспекция: решение о вакцинации работника – в компетенции работодателя

"Работодатель должен провести анализ рисков производственной среды и принять меры. Одной из таких мер может быть вакцинация. Если в процессе анализа рисков работодатель посчитает, что вакцинация – единственный способ защиты, то он может сказать, что выполнять такую работу могут только вакцинированные люди. В таком случае работодатель должен познакомить работника с анализом рисков в письменном виде", – сказал представитель Трудовой инспекции Рейн Рейсберг в программе "Великолепная четверка" на Радио 4.