Спрос на такси в Таллинне резко вырос из-за гололеда

«95–99 процентов такси заняты. Люди также ездят на очень короткие расстояния», - сказала председатель правления Tulika Taxi Анн Ребане, добавив, что время ожидания такси может увеличиться. «Мы отправляем машину, которая ближе всего к заказчику, но поблизости может не оказаться машины», - пояснила она.

Пресс-секретарь Bolt также подтвердил более высокий спрос на услуги такси.

Работа такси также может быть нарушена из-за ряда аварий, которые сегодня было очень много из-за гололеда.