Спрос на такси в Таллинне резко вырос из-за гололеда
Из-за плохих погодных условий спрос на услуги такси выше, чем обычно, это означает, что прибытия такси придется ждать дольше, пишет Postimees.
Из-за плохих погодных условий спрос на услуги такси выше, чем обычно, это означает, что прибытия такси придется ждать дольше, пишет Postimees.
«95–99 процентов такси заняты. Люди также ездят на очень короткие расстояния», - сказала председатель правления Tulika Taxi Анн Ребане, добавив, что время ожидания такси может увеличиться. «Мы отправляем машину, которая ближе всего к заказчику, но поблизости может не оказаться машины», - пояснила она.
Пресс-секретарь Bolt также подтвердил более высокий спрос на услуги такси.
Работа такси также может быть нарушена из-за ряда аварий, которые сегодня было очень много из-за гололеда.
Ребане добавила: «Давайте лучше оставаться дома, потому что на улице действительно скользко. Даже добраться на такси может быть сложно».