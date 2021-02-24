Галерея: концерт в честь Дня независимости Эстонии

Эпицентром всех вечерних событий 24 февраля в этом году стал город Пайде, расположенный в самом сердце Эстонии. «Мы и раньше рассматривали Пайде как такое место, но обычное число гостей в Дом музыки и театра в Пайде не поместилось бы. В этом году все иначе, и мы продолжим хорошую традицию проведения праздничных дней во многих местах Эстонии», – сообщил ранее руководитель президентской службы по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Творческая группа нынешнего концертного представления по случаю годовщины образования Республики состоит из представителей Kinoteatеr, в его основе лежат мысли Юрия Лотмана о том, что главный позитивный стимул развития культуры заключается в соединении различий. «Хотя нам нужны рядом подобные нам же люди, нас действительно вдохновляют контакты и дружба, позволяющие встречать не таких, как мы. Развитие и рост происходят в пограничных зонах и в местах соприкосновения», – пояснил идею Пааво Пийк из Kinoteatеr.

«Мы обещаем сделать все, чтобы людям потом было кого ругать», – добавил Хенрик Кальмет. В постановочную группу входят Ханрик Кальмет, Пааво Пийк, Пауль Пийк, Сандер Мёльдер как музыкальный руководитель, Аннели Арусаар как художник и Прийт Микк в качестве продюсера.

Как пояснила директор Дома музыки и театра Марта-Берил Грауберг, концертное представление к годовщине образования Эстонской Республики в Пайде является большим признанием для Дома музыки и театра и для всего города, а также подтверждением того, что происходящее в маленьком городе в центре Эстонии замечается и считается важным. «В условиях действующих сейчас ограничений нам выпала исключительная возможность, потому что в обычной ситуации, с публикой, такое событие в нашем здании не поместилось бы. Мы ожидаем с нетерпением и радуемся тому, что самое важное событие в рамках празднования годовщины образования Республики и речь президента дойдут до телезрителей Эстонии именно отсюда».