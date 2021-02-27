Если есть фантазия ⟩ Странная недвижимость продается в Пярнуском уезде...
Рядом с морем, в окружении красивой природы и достойных соседей расположено маленькое каменное строение загадочного предназначения, рассказывает Kodustiil.
Рядом с морем, в окружении красивой природы и достойных соседей расположено маленькое каменное строение загадочного предназначения, рассказывает Kodustiil.
Строение из природного камня и кирпича площадью 74 квадратных метра расположено в укромном местечке, рядом с мызой Поотси и в 30 минутах езды от Пярну. За строение, служившее некогда закупочным пунктом, хотят получить 14 900 евро.
Строение стоит на участке земли площадью 432 м2. В настоящее время земля имеет производственное назначение. Коробка старого строения покрыта шиферной крышей и нуждается в ремонте. Использовать бывший закупочный пункт можно по своему усмотрению. Продавец предполагает, что здесь можно открыть бутик, галерею или кафе.
С техническими и эмоциональными подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.