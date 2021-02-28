Фото ⟩ В Таллинне посетители бара наплевали на коронаограничения

«В полицию действительно поступила информация о празднующей в этом районе компании. На месте сотрудники полиции проверили выполнение в заведении вызванных коронавирусом правил», - сказал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко.

На вопрос, соблюдали ли люди коронаограничения, Прокопенко ответил, что ограничение на заполняемость в 50 процентов в заведении было соблюдено и подавляющее большинство посетителей в здании были в масках.

«К сожалению, посетители на открытом воздухе не выполняли требования соблюдать дистанцию. Сотрудники полиции объяснили, что риск заражения не исчезает сам по себе на открытом воздухе, и что, прежде всего, необходимо соблюдать ограничения для собственного здоровья», - уточнил он. Кроме того, полиция связалась с представителем заведения и объяснила важность соблюдения правил.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6222 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1201, то есть 19,3% от общего количества.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 747 человек. В Харьюмаа 567 новых случаев приходится на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 988,88 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,4% от общего количества сделанных тестов.