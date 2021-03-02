Новые ограничения ⟩ Рестораны и торговые центры закрываются на выходные

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда невозможно снизить заражение коронавирусом без дополнительных ограничений», - констатировала премьер-министр Кая Каллас. «При принятии решения о дополнительных ограничениях мы учли тот факт, что зараженность особенно высока в социально активных возрастных группах - среди населения трудоспособного возраста и молодежи», - пояснила премьер-министр.

Новые ограничения:

На выходных торговые центры и заведения общепиты должны быть закрыты, в будние дни заведения общепита должны закрываться в шесть вечера, продажа еды навынос разрешена. Продовольственные магазины и магазины вещей первой необходимости (например, аптеки), а также магазины drive-in могут оставаться открытыми. Будет действовать требование 25-процентной заполняемости.

Торговые площади под открытым небом, то есть рынки, также должны будут заполняться на 25 процентов, и необходимо обеспечить рассредоточение покупателей. Будет усилен контроль за соблюдением ограничений.

Правительство, сославшись на предложение научного совета, решило позволить ученикам 9-х и 12-х классов с 15 марта учиться контактно максимально два раза в неделю. Контактное обучение может проводиться в соответствии с решением школы, также необходимо учитывать оценку Департамента здоровья и показатели заражения коронавирусом в уезде. Школы должны принять необходимые меры для предотвращения распространения вируса в соответствии с инструкциями Министерства образования и науки.

Спортивные соревнования и мероприятия разрешены только для профессиональных спортсменов, спортивные мероприятия разрешены для людей с особыми потребностями.

Ограничения будут действовать с 6 по 28 марта.