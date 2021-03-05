Кая Каллас ушла на самоизоляцию

«Я только что узнала, что в начале недели я контактировала с человеком, который сегодня (в четверг - прим.ред.) получил положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим я являюсь человеком, который был в тесном контакте с зараженным, и останусь на самоизоляции до четверга следующей недели», - написала Каллас в пятницу на своей странице в Facebook.