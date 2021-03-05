Кая Каллас ушла на самоизоляцию
В начале этой недели премьер-министр Кая Каллас контактировала с человеком, который сегодня получил положительный результат теста на COVID-19, поэтому Каллас неделю проведет на самоизоляции, пишет Postimees.
В начале этой недели премьер-министр Кая Каллас контактировала с человеком, который сегодня получил положительный результат теста на COVID-19, поэтому Каллас неделю проведет на самоизоляции, пишет Postimees.
«Я только что узнала, что в начале недели я контактировала с человеком, который сегодня (в четверг - прим.ред.) получил положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим я являюсь человеком, который был в тесном контакте с зараженным, и останусь на самоизоляции до четверга следующей недели», - написала Каллас в пятницу на своей странице в Facebook.
Она добавила, что результат ее собственного теста, который премьер-министр сдала в четверг, был отрицательным.
«Я чувствую себя хорошо, симптомов у меня нет. В это время я буду работать из дома и следовать указаниям Департамента здоровья. Прошу вас соблюдать дистанцию, уменьшать число контактов и оставаться здоровыми!» - написала Каллас.