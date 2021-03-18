За сутки в Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, заразились 1700
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1700, то есть 22,1% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1700, то есть 22,1% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1039 человек. В Харьюмаа 809 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 166, в Ляэне-Вирумаа — 100, в Тартумаа — 59, в Вильяндимаа — 49, в Ярвамаа — 38, в Пярнумаа — 37, на Сааремаа — 29, в Рапламаа — 26, в Ляэнемаа — 23, в Вырумаа — 21, в Йыгевамаа — 19, в Валгамаа — 13, на Хийумаа — десять, в Пыльвамаа — четыре новых случая. В случае 67 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1536,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 20% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 82 новых случая с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 700 пациентов. Скончались 13 человек.
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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 150 844 человека, две дозы вакцины получили 53 987 пациентов
По состоянию на 17 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 150 844 человека, из которых 53 987 получили обе дозы. За сутки ввели 4554 дозы, всего было введено 199 394 дозы вакцины. Каждому восьмому взрослому человеку сделан хотя бы один укол.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 270 501 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 5 679 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 1086.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.