За сутки в Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, заразились 1700

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1039 человек. В Харьюмаа 809 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 166, в Ляэне-Вирумаа — 100, в Тартумаа — 59, в Вильяндимаа — 49, в Ярвамаа — 38, в Пярнумаа — 37, на Сааремаа — 29, в Рапламаа — 26, в Ляэнемаа — 23, в Вырумаа — 21, в Йыгевамаа — 19, в Валгамаа — 13, на Хийумаа — десять, в Пыльвамаа — четыре новых случая. В случае 67 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1536,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 20% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 82 новых случая с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 700 пациентов. Скончались 13 человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 150 844 человека, две дозы вакцины получили 53 987 пациентов

По состоянию на 17 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 150 844 человека, из которых 53 987 получили обе дозы. За сутки ввели 4554 дозы, всего было введено 199 394 дозы вакцины. Каждому восьмому взрослому человеку сделан хотя бы один укол.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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