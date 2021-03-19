Фото ⟩ В продажу поступил один из лучших хуторов острова Муху

Главный дом уникального хуторского комплекса Яагу-Тынисе со 170-летней историей представляет собой жилую ригу длиной 43 метра. Это частично бревенчатое, частично известняковое здание под традиционной соломенной крышей. Исторический хутор продается за 380 000 евро.

Хутор Яагу-Тынисе. ФОТО: KV.EE

В каменной части дома есть большая столовая, кухня, соответствующая требованиям ЕС, и санузлы, приспособленные для предприятий общественного питания. В доме большая застекленная веранда, спальни, гостиная, кухня, библиотека, туалеты и ванные комнаты.

Хутор Яагу-Тынисе. ФОТО: KV.EE

Также на территории площадью 4200 м2 есть спальный корпус на 26 коек, две сауны, беседка с собственным виноградником и погребом, сушилка, теплица и собственная парковка.

Хутор Яагу-Тынисе. ФОТО: KV.EE

Ремонтные работы в зданиях начались в 2005 году, и с тех пор Яагу-Тынисе является популярным местом для летнего отдыха на острове. Строения в хорошем состоянии, продаются со всей мебелью и техникой. При желании также можно получить овец выведенной в Эстонии породы.

Хутор Яагу-Тынисе. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.