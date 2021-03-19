Фото ⟩ В продажу поступил один из лучших хуторов острова Муху
На острове Муху продается замечательный хутор, на котором можно принимать туристов и, при желании, пасти овец, предлагает Kodustiil.
На острове Муху продается замечательный хутор, на котором можно принимать туристов и, при желании, пасти овец, предлагает Kodustiil.
Главный дом уникального хуторского комплекса Яагу-Тынисе со 170-летней историей представляет собой жилую ригу длиной 43 метра. Это частично бревенчатое, частично известняковое здание под традиционной соломенной крышей. Исторический хутор продается за 380 000 евро.
В каменной части дома есть большая столовая, кухня, соответствующая требованиям ЕС, и санузлы, приспособленные для предприятий общественного питания. В доме большая застекленная веранда, спальни, гостиная, кухня, библиотека, туалеты и ванные комнаты.
Также на территории площадью 4200 м2 есть спальный корпус на 26 коек, две сауны, беседка с собственным виноградником и погребом, сушилка, теплица и собственная парковка.
Ремонтные работы в зданиях начались в 2005 году, и с тех пор Яагу-Тынисе является популярным местом для летнего отдыха на острове. Строения в хорошем состоянии, продаются со всей мебелью и техникой. При желании также можно получить овец выведенной в Эстонии породы.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.