Работница больницы две недели боролась за свою жизнь: коронавирус — лотерея, никто не знает, какой билет он вытянет

Пока сама Паэсюльд находилась в Тарту, она инструктировала заболевших близких. «К счастью, другие переносили болезнь легче, но меня беспокоило состояние матери. Я посоветовала сестре вызвать маме скорую помощь и позволить измерить содержание кислорода в крови. Если сначала показания были нормальными, то во второй половине недели - нет. В пятницу маму уже в тяжелом состоянии доставили в Тартускую больницу. Там мы не встречались, но говорили по мобильному телефону. Я могла по крайней мере успокоить ее и проинструктировать», - вспоминает она.

Через девять дней тартуские врачи убедились, что воспаление в легких утихло, и Паэсюльд может быть отправлена в родной город для последующего лечения. «Полностью довольны моими показателями все-таки не были и на обратный путь дали дополнительный кислород, - сказала она. - Моя мама осталась в Тарту, но я знала, что ее состояние также улучшилось, и, к счастью, интенсивное лечение ей не потребовалось».

В Ярвамааской больнице Маре Паэсюльд с радостью приняли коллеги. «Кто бы мог подумать, что та же самая кровать, на которой я пыталась создать комфорт для пациентов, теперь будет моей, - сказала она. - Посмотреть на ситуацию со стороны пациента было познавательным опытом».

К счастью, через несколько дней в Пайде перевели и мать Паэсюльд, которую, по просьбе дочери, разместили на соседней койке. «Так я могла заботиться о маме и помогать ей поправляться», - отметила она.

Во время восстановления Паэсюльд лучше всего себя чувствует на улице, поскольку во время прогулки получаешь больше кислорода. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Через неделю Маре Паэсюльд выписали из больницы. Ее мать осталась еще на несколько дней под надзором врачей, но сейчас уже также находится дома. «Дома началась новая борьба: выход из болезни и возвращение к нормальной жизни. Это не так легко, как может показаться. Как мое тело, так и мой дух были очень слабыми. Мозг вытворял фокусы: путал дни или вспоминал вещи немного иначе, чем они были на самом деле», - рассказала она.

«Важно гулять на свежем воздухе, поскольку на улице организм получает больше кислорода и самочувствие улучшается. Правда, на прогулки не хватает сил. Круги, по которым я раньше могла легко гулять, теперь проходила через силу. Я должна была посидеть через каждое небольшое расстояние», - рассказала она. 40

Паэсюльд говорит, что понятно, что для выздоровления требуется время, но само по себе время не лечит. «Поэтому я стараюсь есть как можно больше поддерживающих иммунную систему продуктов, двигаться и действовать. Нельзя просто лежать и ждать чуда, даже если хочется», - сказала она.

Паэсюльд сейчас не нужно принимать каких-либо лекарств. Она узнавала, следует ли ей вакцинироваться, но сейчас у нее есть защитные антитела, и прививку надо будет сделать примерно через год. «Я не думаю, что вакцинация бесполезна, но я надеюсь, что к тому времени будет ясно, какие побочные эффекты вызывают некоторые вакцины, и врачи смогут порекомендовать людям наиболее подходящие варианты на основе истории болезни», - сказала она.