Работница больницы две недели боролась за свою жизнь: коронавирус — лотерея, никто не знает, какой билет он вытянет
«Сидя на больничной койке, я посмотрела на свои ноги и увидела проступающие под кожей мелкие капилляры кровеносных сосудов. Ноги казались совершенно синими. Работая сиделкой в больнице, я видела такие ноги у людей, которые начинают нас покидать. Можно только представить, что я чувствовала в тот момент», - рассказывает тяжело переболевшая коронавирусом специалист по уходу отделения сестринского ухода Ярвамааской больницы Маре Паэсюльд.