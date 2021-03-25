Ловят зеленые шарики: две женщины ночами не дают спать всему подъезду, и управы на них не найти
Элеоноре уже за 70, ее дочери Наталье - за 40. Мать и дочь с расстройствами психики замучили жителей своего дома в Кохтла-Ярве. Соседи практически каждую ночь слышат крики, брань и громкий стук по стенам и батареям. Социальным работникам женщины объясняют, что соседи их чем-то облучают. В квартире уже побывали спасатели, ее посещают соцработники и постоянно приезжают полицейские, но уже год ничего не меняется.