Кая Каллас: к концу лета мы хотим вакцинировать 70 процентов населения

Об этом Каллас сообщила в передаче Uudis+ на Vikerraadio, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о планах добиться вакцинации 70% населения Европы к 14 июля.

"Всегда хорошо иметь более амбициозные планы", – добавила Каллас.

Считается, что вакцинации взрослого населения на уровне 70% достаточно для формирования коллективного иммунитета и прекращения широкого распространения коронавируса.