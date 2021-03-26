Кая Каллас: к концу лета мы хотим вакцинировать 70 процентов населения
Эстония поставила цель вакцинировать к концу лета 70 процентов жителей, заявила премьер-министр Кая Каллас, передает rus.err.ee.
Эстония поставила цель вакцинировать к концу лета 70 процентов жителей, заявила премьер-министр Кая Каллас, передает rus.err.ee.
Об этом Каллас сообщила в передаче Uudis+ на Vikerraadio, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о планах добиться вакцинации 70% населения Европы к 14 июля.
"Всегда хорошо иметь более амбициозные планы", – добавила Каллас.
Считается, что вакцинации взрослого населения на уровне 70% достаточно для формирования коллективного иммунитета и прекращения широкого распространения коронавируса.
На данный момент в Эстонии от COVID-19 привиты 185 910 человек, что составляет 13,97 процента населения Эстонии.