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Кая Каллас: к концу лета мы хотим вакцинировать 70 процентов населения

Peaminister Kaja Kallas tõdes eilsel pressikonverentsil, et koormus meditsiinisüsteemile ei hakka niipea vähenema. ФОТО: Tairo Lutter

Эстония поставила цель вакцинировать к концу лета 70 процентов жителей, заявила премьер-министр Кая Каллас, передает rus.err.ee.

Об этом Каллас сообщила в передаче Uudis+ на Vikerraadio, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о планах добиться вакцинации 70% населения Европы к 14 июля.

"Всегда хорошо иметь более амбициозные планы", – добавила Каллас.

Считается, что вакцинации взрослого населения на уровне 70% достаточно для формирования коллективного иммунитета и прекращения широкого распространения коронавируса.

На данный момент в Эстонии от COVID-19 привиты 185 910 человек, что составляет 13,97 процента населения Эстонии. 

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