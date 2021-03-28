Ушла из дома и пропала: полиция ищет 43-летнюю женщину
Полиция просит помощи в поисках 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика в Валге и пропала.
Полиция просит помощи в поисках 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика в Валге и пропала.
Последний раз близкие говорили с ней в пятницу, 25 марта. При проверке ее места жительства было установлено, что дома она оставила и телефон, и машину.
Описание Эсты передано всем районным патрулям, полиция проверяет другие места, где, по словам ее близких, может находиться пропавшая.
Рост Эсты 170 см, она стройного телосложения. У нее прямые светло-коричневые короткие волосы.
Полиция просит всех, у кого есть информация, связаться с ними по номеру 112.