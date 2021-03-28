Ушла из дома и пропала: полиция ищет 43-летнюю женщину

Последний раз близкие говорили с ней в пятницу, 25 марта. При проверке ее места жительства было установлено, что дома она оставила и телефон, и машину.

Описание Эсты передано всем районным патрулям, полиция проверяет другие места, где, по словам ее близких, может находиться пропавшая.

Рост Эсты 170 см, она стройного телосложения. У нее прямые светло-коричневые короткие волосы.