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Ушла из дома и пропала: полиция ищет 43-летнюю женщину

Пропавшая Эста. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика в Валге и пропала.

Последний раз близкие говорили с ней в пятницу, 25 марта. При проверке ее места жительства было установлено, что дома она оставила и телефон, и машину.

Описание Эсты передано всем районным патрулям, полиция проверяет другие места, где, по словам ее близких, может находиться пропавшая. 

Рост Эсты 170 см, она стройного телосложения. У нее прямые светло-коричневые короткие волосы.

Полиция просит всех, у кого есть информация, связаться с ними по номеру 112.

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