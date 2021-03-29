Коронавирус подтвердился у семи заключенных

Всего в Вируской и Тартуской тюрьмах по четыре случая коронавируса среди заключенных, в Таллиннской один.

Коронавирус обнаружен у пяти сотрудников Вируской тюрьмы и одного сотрудника Таллиннской. Всего среди сотрудников Тартуской тюрьмы два активных случая коронавируса, а в Вируской и Таллиннской по пять случаев.