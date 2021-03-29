Коронавирус подтвердился у семи заключенных
На прошлой неделе коронавирус подтвердился у четырех заключенных Тартуской тюрьмы, двоих заключенных Вируской и одного заключенного Таллиннской тюрьмы.
На прошлой неделе коронавирус подтвердился у четырех заключенных Тартуской тюрьмы, двоих заключенных Вируской и одного заключенного Таллиннской тюрьмы.
Всего в Вируской и Тартуской тюрьмах по четыре случая коронавируса среди заключенных, в Таллиннской один.
Коронавирус обнаружен у пяти сотрудников Вируской тюрьмы и одного сотрудника Таллиннской. Всего среди сотрудников Тартуской тюрьмы два активных случая коронавируса, а в Вируской и Таллиннской по пять случаев.