Пн, 29.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Коронавирус подтвердился у семи заключенных

Тартуская тюрьма. ФОТО: Kristjan Teedema

На прошлой неделе коронавирус подтвердился у четырех заключенных Тартуской тюрьмы, двоих заключенных Вируской и одного заключенного Таллиннской тюрьмы.

Всего в Вируской и Тартуской тюрьмах по четыре случая коронавируса среди заключенных, в Таллиннской один.

Коронавирус обнаружен у пяти сотрудников Вируской тюрьмы и одного сотрудника Таллиннской. Всего среди сотрудников Тартуской тюрьмы два активных случая коронавируса, а в Вируской и Таллиннской по пять случаев.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back