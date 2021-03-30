Ушла из жизни режиссер Марина Наабер-Глазистова
Во вторник на 59-м году жизни скончалась режиссер, педагог, руководитель студии «Мексвидео» Марина Наабер-Глазистова.
Во вторник на 59-м году жизни скончалась режиссер, педагог, руководитель студии «Мексвидео» Марина Наабер-Глазистова.
О смерти Марины Наабер-Глазистовой Rus.ERR сообщил ее муж Игорь Глазистов.
Она скончалась в результате тяжелой и продолжительной болезни.
О прощании с ней будет сообщено позднее.
Вместе со своим супругом Игорем Глазистовым Марина Наабер-Глазистова много лет организовывала международный фестиваль короткометражных фильмов «Невиданное кино».