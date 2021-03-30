Вт, 30.03.2021
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Ушла из жизни режиссер Марина Наабер-Глазистова

Марина Наабер-Глазистова с мужем, оператором Игорем Глазистовым. ФОТО: Albert Truuväert

Во вторник на 59-м году жизни скончалась режиссер, педагог, руководитель студии «Мексвидео» Марина Наабер-Глазистова.

О смерти Марины Наабер-Глазистовой Rus.ERR сообщил ее муж Игорь Глазистов.

Она скончалась в результате тяжелой и продолжительной болезни.

О прощании с ней будет сообщено позднее.

Вместе со своим супругом Игорем Глазистовым Марина Наабер-Глазистова много лет организовывала международный фестиваль короткометражных фильмов «Невиданное кино».

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