Фото ⟩ На берегу озера Юлемисте развернута поисково-спасательная операция

Фото ⟩ На берегу озера Юлемисте развернута поисково-спасательная операцияДополняется!
В Центр тревоги позвонил обеспокоенный гражданин, который заметил что-то в озере Юлемисте. На берегу озера как спасатели, так и скорая помощь.
В Центр тревоги позвонил обеспокоенный гражданин, который заметил что-то в озере Юлемисте. На берегу озера как спасатели, так и скорая помощь.
Спасательный департамент пока не смог уточнить, что именно произошло.
Спасатели отреагировали на сообщение усиленным составом. На данный момент выясняется, что именно было замечено в озере и угрожает ли кому-то опасность.
К 16.30 переданная звонившим информация по-прежнему еще не нашла подтверждения, но спасатели все-таки продолжают заниматься поисками на месте событий.
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