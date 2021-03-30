Фото ⟩ На берегу озера Юлемисте развернута поисково-спасательная операция

Спасательный департамент пока не смог уточнить, что именно произошло.

Спасатели отреагировали на сообщение усиленным составом. На данный момент выясняется, что именно было замечено в озере и угрожает ли кому-то опасность.

К 16.30 переданная звонившим информация по-прежнему еще не нашла подтверждения, но спасатели все-таки продолжают заниматься поисками на месте событий.