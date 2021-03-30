Вт, 30.03.2021
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В Палдиски убили 35-летнего мужчину

Полицейская лента. ФОТО: Margus Ansu

В понедельник, 29 марта, в расположенной в Палдиски квартире во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина нанес множество ударов ножом своему сверстнику.

Ранения потерпевшего оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте происшествия. Полицейские задержали подозреваемого.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства. Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого на время досудебного расследования.

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