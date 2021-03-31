Галерея ⟩ Новые катера Военно-морских сил Эстонии прибыли в порт приписки
Во вторник, 30 марта, в Минную гавань прибыли новые оборонительные катера военно-морских сил Эстонии EML Roland и EML Risto, пишет Postimees.
Во вторник, 30 марта, в Минную гавань прибыли новые оборонительные катера военно-морских сил Эстонии EML Roland и EML Risto, пишет Postimees.
«Прибытие военных катеров в порт приписки позволяет нам приступить к установке и интеграции оборудования для наблюдения и связи. Несомненно, нам еще есть чему поучиться, чтобы в полной мере использовать потенциал катеров. Мы планируем достичь полной готовности в третьем квартале этого года », - сказал главком военно-морских сил коммодор Юри Саска.
В ближайшие недели в Минной гавани начнется оснащение катеров аппаратурой наблюдения и связи и вооружением. Кроме того, идет подготовка команд по обслуживанию катеров.
Подразделение военных оборонительных катеров - это тактическое подразделение военно-морских сил, основной целью которого является обеспечение безопасности военно-морских сил, плавучих единиц и портов союзников, а также защита морского транспорта от морских угроз.
Кроме того, возможно использование военно-оборонительных катеров при практических занятиях курсантов.
Основным конструкционным материалом катеров является алюминий, также используются панели баллистической защиты. Судно имеет длину 17,25 метра, ширину 4,9 метра, глубину 1,5 метра и развивает скорость более 30 узлов.
Катер оборудован двумя основными двигателями Volvo Penta D13MH, экипаж состоит из четырех человек. Что касается вооружения, катера будут оснащены одной системой дистанционного вооружения калибра 12,7 мм и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.