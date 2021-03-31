Галерея ⟩ Новые катера Военно-морских сил Эстонии прибыли в порт приписки

«Прибытие военных катеров в порт приписки позволяет нам приступить к установке и интеграции оборудования для наблюдения и связи. Несомненно, нам еще есть чему поучиться, чтобы в полной мере использовать потенциал катеров. Мы планируем достичь полной готовности в третьем квартале этого года », - сказал главком военно-морских сил коммодор Юри Саска.

В ближайшие недели в Минной гавани начнется оснащение катеров аппаратурой наблюдения и связи и вооружением. Кроме того, идет подготовка команд по обслуживанию катеров.

Подразделение военных оборонительных катеров - это тактическое подразделение военно-морских сил, основной целью которого является обеспечение безопасности военно-морских сил, плавучих единиц и портов союзников, а также защита морского транспорта от морских угроз.

Кроме того, возможно использование военно-оборонительных катеров при практических занятиях курсантов.

Основным конструкционным материалом катеров является алюминий, также используются панели баллистической защиты. Судно имеет длину 17,25 метра, ширину 4,9 метра, глубину 1,5 метра и развивает скорость более 30 узлов.