Полиция: распространение наркотиков через социальные сети и мессенджеры является растущим трендом

Все больше ресурсов полиция и прокуратура направляют на поимку продавцов наркотиков, действующих в виртуальной среде. В результате уголовного делопроизводства, начатого в 2020 году для расследования продажи наркотиков через приложение Telegram, на сегодняшний день виновными признаны восемь продавцов.

Наркополиция Пыхьяской префектуры отреагировала на происходящее в таких группах анимированным изображением в формате GIF, чтобы подать покупателям и продавцам сигнал, что продажа имеет последствия, а употребляющие запрещенные вещества люди могут найти помощь.

Помощник прокурора Лийс Вайнола, которая руководила уголовными делопроизводствами, сказала, что группы, в которых состояло до 10 тысяч пользователей, были, как правило, открытыми, и там продажа наркотиков шла параллельно с обменом информацией.

«Покупатели думали, что продажа запрещенных веществ была скрыта, а продавцы были уверены, что их деятельность законспирирована. Для заключения сделок о продаже переходили из открытой группы в приватную беседу, где обсуждалось, что желают купить, сколько и по какой цене. Затем договаривались о месте встречи для передачи наркотиков. Продавцы предлагали в основном марихуаны, ecstasy, амфетамин, кокаин, a также рецептурные лекарства. Иногда люди ошибочно считают, что виртуальная среда гарантирует анонимность, но это только видимость», — сказал Вайнола, по словам которой правоохранительные органы могут установить пользователя, скрывающимся за вымышленным именем.

Как рассказала прокурор, в результате следственной деятельности в прошлом году было начато уголовное делопроизводство по происходящему в группах Telegram, из этого делопроизводства ответвилось еще семь дел.

«Под подозрение попали 11 человек, восемь из которых на сегодня признаны виновными в совершении наркопреступлений. Обвинения предъявлены продавцам запрещенных веществ - это мужчины и одна женщина в возрасте от 17 до 38 лет. Двое подозреваемых были несовершеннолетними, и в качестве наказания прокуратура назначила им меру воздействия. Oни обязаны в течение года подчиняться контролю за поведением со стороны служащего по уголовному надзору и выполнять другие исходящие из этого обязательства», — пояснила Вайнола.

Руководитель службы наркопреступлений и организованных преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что распространение наркотиков через социальные сети и мессенджеры является растущим трендом.