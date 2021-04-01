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«Северный поток 2» построен на 95 процентов

FILE PHOTO: A road sign directs traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, Germany, September 10, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Газопровод «Северный поток 2» построен на 95% - по двум ниткам уложено 2339 км из 2460 км, сообщает «Интерфакс».

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: «На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода».

«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На укладке «Северного потока 2» с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик «Фортуна». В настоящее время к стройке присоединяется другой трубоукладчик - «Академик Черский».

Работа над «Северным потоком 2» возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.

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