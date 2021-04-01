«Северный поток 2» построен на 95 процентов

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: «На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода».

«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На укладке «Северного потока 2» с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик «Фортуна». В настоящее время к стройке присоединяется другой трубоукладчик - «Академик Черский».