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Вакцина "Спутник" может менее эффективно предотвращать заражение южноафриканским штаммом коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США и Аргентины, проанализировав нейтрализующую способность сывороток крови привитых российской вакциной. Но "Спутник" все равно защищает от тяжелой формы болезни, подчеркивают авторы.

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ФОТО: EPA

Результаты этого исследования опубликованы в виде препринта и пока не отрецензированы, то есть выводы публикуются для предварительного ознакомления и обсуждения в научном сообществе.

В пятницу 2 апреля, за день до публикации исследования, глава "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости заявил, что "Спутник" защищает от южноафриканского штамма коронавируса.

"Против британского штамма было проверено - 100-процентная защита. Против южноафриканского штамма тоже есть защита, и мы продолжаем его изучать", - сказал Гинцбург.

"Полученные выводы являются очень слабыми, поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2", - заявил Би-би-си собеседник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

По его словам, в мае в рецензируемом научном журнале будут опубликованы результаты собственного исследования Центра им. Гамалеи, которые "будут основаны на гораздо большей выборке, чем выборка в 12 человек, использованная американскими учеными". "И покажут большую эффективность российской вакцины против новых коронавирусных штаммов, включая южноафриканский вариант, чем у других вакцин, включая вакцину Pfizer", - считает он.

Что обнаружили ученые?

Группа авторов, во главе которой Бенхур Ли из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, Джереми Камил из университета здравоохранения штата Луизиана и Клаудиа Перадонтес из Национального управления лабораторий и институтов здравоохранения Аргентины, объясняют мотивы своего исследования тем, что выявленные новые штаммы коронавируса могут помешать взять пандемию под контроль с помощью вакцинации.

Постепенное накопление мутаций, ускользающих от нейтрализующих антител, влияет на коллективный иммунитет и распространяется на невакцинированных, некоторые из которых будут подвержены тяжелым или смертельным заболеваниям.

Особенно сильное беспокойство ученых вызывают три штамма, которые называют "variants of concern", или "вариантами, вызывающими беспокойство". Предполагается, что все они способны ускользать от иммунного ответа, а значит, более эффективно заражать даже переболевших и привитых. Это штаммы, которые по территории, где они были обнаружены, назвали "британским", "бразильским" и "южноафриканским".

Последние два ранее уже продемонстрировали уход от нейтрализующих антител, что вызвало во многих регионах вторую волну заболеваемости и привело к задокументированным случаям повторного заражения, отмечают ученые.

Исследователи из США и Аргентины взяли образцы сыворотки крови у привившихся "Спутником" аргентинцев и проверили ее нейтрализующую реакцию в отношении как целого южноафриканского штамма, так и варианта с мутацией E484K в S-белке. Предположительно, эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и может снижать эффективность вакцин. Эта мутация встречалась во всех "вариантах, вызывающих беспокойство".

SARS-CoV-2 ФОТО: Getty Images

В период проведения третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник", которые проходили в России с 7 сентября по 24 ноября 2020 года, ни один из упомянутых выше штаммов или других, содержащих мутацию E484K, не был распространен в России, отмечают ученые.

Поскольку "Спутник" сейчас широко используется не только в России, но и в Аргентине, Чили и Венгрии, где более широко распространены некоторые эти и новые линии, несущие мутацию E484K, очень важно оценить нейтрализующую активность вакцины, пишут они.

Ученые подсчитали, что нейтрализующая активность "Спутника" против южноафриканского штамма B.1.351 в исследованных сыворотках снижается в 6,8 раза, а против штамма с мутацией в E484K - в 2,8 раза. В одном случае, согласно исследованию, нейтрализующая реакция против B.1.351 вообще не осуществилась, в семи случаях она была сниженной и лишь в четырех - полноценной.

Ученые отмечают, что сыворотки дали качественно разные ответы нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. При этом против британского варианта коронавируса российская вакцина оказалась так же эффективна, как и против изначального штамма, пишут ученые.

Авторы подчеркивают, что "Спутник", вероятно, сохранит высокую эффективность в предотвращении тяжелой формы Covid-19 даже в случае штамма из ЮАР.

В работе указано, что один из ее основных авторов Джереми Камил является консультантом Pfizer по вопросам мутаций коронавируса. Русская служба Би-би-си направила ученому запрос относительно конфликта интересов и ожидает ответа.

Почему стоит опасаться штамма из ЮАР?

Южноафриканский штамм впервые обнаружили в ЮАР в декабре прошлого года. Он стал доминирующим в ходе второй волны коронавируса в ЮАР. Изучая его, ученые сделали вывод, что он в некоторой степени способен обходить иммунную защиту как переболевших, так и привитых. Так происходит, потому что вирус мутирует в S-белке, который как раз отвечает за "цепкость" вируса.

Южноафриканский штамм в середине марта этого года обнаружили и в России. Как заявляли в Роспотребнадзоре, он выявился в двух образцах среди более восьми тысяч исследованных.

Проблема с южноафриканским штаммом возникла не только у российской вакцины. В марте в журнале Nature вышло исследование (также предварительные, еще не отрецензированные данные), в котором утверждается, что процент нейтрализующих южноафриканский вариант антител был в 12,4 раза ниже для вакцины Moderna и в 10,3 раза ниже для вакцины Pfizer по сравнению с изначальным вариантом вируса. Исследователи брали существующие формы варианта, взятые у людей, заразившихся вирусом.

В середине марта вышло двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффективности вакцины AstraZeneca (на прошлой неделе ее переименовали в Vaxzevria) против варианта B.1.351, где участвовали около 1500 человек. В нем делаются выводы, что эта вакцина не защищает от легкого и среднего течения Covid-19.

AstraZeneca ФОТО: Getty Images

При этом реакция нейтрализации шла лучше у получивших вакцину, чем у получивших плацебо. Легкая и средняя форма болезни развились у 23 из 717 получивших плацебо и у 19 из 750 получивших плацебо. У 39 из 42 заболевших был именно южноафриканский штамм коронавируса. Эффективность вакцины AstraZeneca (Vaxzevria) против этого варианта ученые оценили в 10%.

В мире сейчас активно идет вакцинация населения против коронавируса. Поэтому постоянно возникают вопросы относительно того, насколько она эффективна и как долго будет сохраняться иммунитет после нее.

Это напрямую влияет на то, как быстро человечество сможет вернуться к той жизни, что была до пандемии. Новые штаммы существенно отдаляют этот момент, так как вирус учится обходить иммунную защиту - и в некоторых случаях успешно это делает как с ранее переболевшими, так и с привитыми.

Так как в большинстве стран (в Европе и, в частности, в России) вакцинация идет медленно (по сравнению, например, с США, Великобританией и Израилем), возникают новые возможности для возникновения штаммов.

"Медленное наращивание количества иммунных людей - идеальная ситуация для мутаций вируса, потому что в таких условиях на него, с одной стороны, начинает действовать давление отбора, а с другой - есть достаточно времени, чтобы приспособиться", - пишет молекулярный биолог Ирина Якутенко в своем телеграм-канале.