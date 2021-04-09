В Нарвской больнице предлагают вакцину Moderna
На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и привиться от коронавируса вакциной Moderna.
На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и привиться от коронавируса вакциной Moderna.
Привиться смогут и люди в возрасте 60+, имеющие сопутствующие заболевания. Всего Нарвская больница получила 200 доз вакцины.
Зарегистрироваться можно через государственную дигитальную регистратуру, или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79 в рабочее время (с 8.00 до 18.00).
Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла, 1 , первый этаж, кабинет 4. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.