Пт, 9.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Нарвской больнице предлагают вакцину Moderna

Вакцинация в Нарвской больнице. ФОТО: Ilja Smirnov/Põhjarannik

На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и привиться от коронавируса вакциной Moderna.

Привиться смогут и люди в возрасте 60+, имеющие сопутствующие заболевания. Всего Нарвская больница получила 200 доз вакцины.

Зарегистрироваться можно через государственную дигитальную регистратуру, или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79 в рабочее время (с 8.00 до 18.00).

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла, 1 , первый этаж, кабинет 4. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back