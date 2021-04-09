Фото ⟩ Из-за сильного ветра грузовик оказался в кювете

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, на месте происшествия полицейские установили, что водитель был трезв и у него есть водительские права. «По предварительной информации, грузовик съехал с дороги из-за сильного бокового ветра», - сообщила она Sakala.