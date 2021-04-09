Фото ⟩ Из-за сильного ветра грузовик оказался в кювете
Сегодня, 9 апреля, около 14.30 случайный прохожий сообщил в Центр тревоги, что в Вильяндимаа в районе деревни Рихкама грузовик съехал с дороги.
Сегодня, 9 апреля, около 14.30 случайный прохожий сообщил в Центр тревоги, что в Вильяндимаа в районе деревни Рихкама грузовик съехал с дороги.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, на месте происшествия полицейские установили, что водитель был трезв и у него есть водительские права. «По предварительной информации, грузовик съехал с дороги из-за сильного бокового ветра», - сообщила она Sakala.
Водитель не пострадал и транспортная компания занимается эвакуацией машины.
Напомним, что метеослужба Эстонии ранее предупреждала о сильном ветре, порывы которого могут достигать до 25 м/с.