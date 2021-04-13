Галерея ⟩ Днем на Тоомпеа все-таки собрались протестующие

Почти две недели в центре Таллинна проходят демонстрации против внесения поправок в Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними.

На минувших выходных в столице Эстонии прошли крупные акции протеста. Postimees писал, что в воскресенье около полудня на площади Вабадузе собралось несколько сотен человек, среди которых, например, были Варро Вооглайд, Уильям Коваль и Танель Горбаченко.

В понедельник протестующие вновь встретились на площади Вабадузе, но, по сравнению с воскресеньем, их было мало.

Число протестующих увеличивалось до воскресенья

По словам руководителя кризисного штаба Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, число участников демонстраций, которые продолжались в центре Таллинна более десяти дней, увеличивалось до воскресного собрания.

Пыдер отметил, что в воскресенье все прошло спокойно, на место пришло значительно меньше людей. «В целом могу сказать, что люди следовали нашим инструкциям и не кучковались», - добавил он.

Однако в воскресенье были ситуации, когда правила не соблюдались, полицейских оскорбляли и провоцировали, отметил Пыдер.

Полицию беспокоит то, что никто не берет на себя роль организатора общественных собраний. «На собрании нет никого, кто бы отвечал за безопасность людей. Нам известны люди, которые берут слово как на месте, так и в социальных сетях и вокруг которых собираются все остальные, но они не осмеливаются взять на себя ответственность, чтобы давать инструкции, направлять народ и думать о безопасности», - заявил Пыдер.