Обновленный список: без ограничений в Эстонию можно въехать из пяти стран

Ограничение свободы передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 150 на 100 000 жителей. Эти государства — Ирландия, Мальта, Португалия, Финляндия и Соединенное Королевство, сообщил МИД Эстонии.

С 19 апреля десятидневное ограничение свободы передвижения применяется для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Монако, Норвегия, Польша, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

На основании составленного Советом Европейского Союза списка третьих стран в Эстонию можно въехать из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. Не должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию прибывшие из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 16 на 100 000 жителей, то есть из Новой Зеландии.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от не являющихся неотложными поездок.