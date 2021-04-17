Вы его видели? ⟩ Пошел пешком на работу и исчез: полиция ищет пропавшего 26-летнего мужчину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 26-летнего Кареля, который 15 апреля утром ушел из своего дома на улице Кастани в Кейла и пропал.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 26-летнего Кареля, который 15 апреля утром ушел из своего дома на улице Кастани в Кейла и пропал.
В последний раз Кареля видели позавчера около 6:50 утра дома, он пошел пешком на работу, но туда так и не добрался. Близким удалось поговорить с молодым человеком по телефону вчера в 4:48 утра, после этого его телефон был выключен. Ранее Карель таким образом из дома не уходил.
Карель высокого роста, у него спортивное телосложение, короткие волосы и борода. На нем была темная куртка, темные брюки, с собой также был темный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Кареля или владеет информацией об его местонахождении, позвонить по номеру 112, или самого Кареля связаться с кем-то из своих близких.