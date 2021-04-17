Вы его видели? ⟩ Пошел пешком на работу и исчез: полиция ищет пропавшего 26-летнего мужчину

В последний раз Кареля видели позавчера около 6:50 утра дома, он пошел пешком на работу, но туда так и не добрался. Близким удалось поговорить с молодым человеком по телефону вчера в 4:48 утра, после этого его телефон был выключен. Ранее Карель таким образом из дома не уходил.

Карель высокого роста, у него спортивное телосложение, короткие волосы и борода. На нем была темная куртка, темные брюки, с собой также был темный рюкзак.