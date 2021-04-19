Количество прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 15: в календарь полетов возвращается Москва

По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Осло, в то же время в календарь полетов возвращаются Берлин и Москва.

Рейсы в Москву будет обслуживать российский перевозчик «Аэрофлот" и пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям. Рейсы в Берлин будут осуществляться по средам латвийской авиакомпанией аirBaltic.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе также обслуживаются полеты в Амстердам (аirBaltic), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair)