Количество прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 15: в календарь полетов возвращается Москва
По состоянию на 19 апреля из Таллиннского аэропорта открыты 13 международных направлений, в течение недели добавятся еще два маршрута, сообщает Rus.ERR.
По состоянию на 19 апреля из Таллиннского аэропорта открыты 13 международных направлений, в течение недели добавятся еще два маршрута, сообщает Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Осло, в то же время в календарь полетов возвращаются Берлин и Москва.
Рейсы в Москву будет обслуживать российский перевозчик «Аэрофлот" и пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям. Рейсы в Берлин будут осуществляться по средам латвийской авиакомпанией аirBaltic.
По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе также обслуживаются полеты в Амстердам (аirBaltic), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair)
Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Копенгаген (аirBaltic), Лондон (аirBaltic), Малагу (аirBaltic), Милан (Ryanair), Минск (Belavia), Ригу (аirBaltic), Стокгольм (SAS, аirBaltic) и Варшаву (LOT).