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Количество безработных сокращается в Эстонии вторую неделю подряд

Eesti töötukassa alustas eelmisel kolmapäeval töötasu hüvitiste väljamaksmist. Neljapäevaks oli Viljandimaa toetuste maht 287 670 eurot. ФОТО: Elmo Riig

За неделю уровень зарегистрированной безработицы опустился в Эстонии с 8,8% до 8,7%, пишет Rus.ERR.

По данным на 18 апреля, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 026 человек - на 455 меньше, чем неделей ранее. 

Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 14,6% до 14,5%, а самый низкий - в Йыгевамаа (5,8%). 

В Харьюмаа показатель безработицы снизился с 8,4% до 8,3%. Без работы в столичном регионе остаются 26 655 человек, в том числе 19 880 - в Таллинне. 

В Тарту зарегистрировано 3386 безработных, а в Ида-Вирумаа - 8477, в том числе 2039 в Кохтла-Ярве и 4083 - в Нарве.

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