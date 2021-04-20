Количество безработных сокращается в Эстонии вторую неделю подряд

По данным на 18 апреля, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 026 человек - на 455 меньше, чем неделей ранее.

Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 14,6% до 14,5%, а самый низкий - в Йыгевамаа (5,8%).

В Харьюмаа показатель безработицы снизился с 8,4% до 8,3%. Без работы в столичном регионе остаются 26 655 человек, в том числе 19 880 - в Таллинне.