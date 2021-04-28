Очередь ФОТО: Reuters

Ситуация в Индии продолжает ухудшаться, под крематории выделяют городские парковки. В США отменяют маски для полностью вакцинированных. Производитель вакцины Pfizer обещает к концу года таблетку от ковида. Некоторые страны Европы вводят послабления для иностранцев, чтобы спасти летний сезон.

Эти и другие новости о ситуации в разных частях света - в нашем обзоре.

Суммарное число заболевших и умерших в мире продолжает расти, несмотря на то, что в ряде стран ситуация улучшается. По данным Университета Джонса Хопкинса, показатель инфицированных за последний год приближается к 149 млн, умерших уже больше 3 млн.

Индия: крематории на парковках

Внимание всего мира по-прежнему обращено к Индии, где число умерших от Covid-19 превысило 200 тыс. человек. За последние сутки в стране умерли еще 3293 заболевших, выявлено 360 тыс. новых случаев заболевания.

Однако эксперты считают, что на самом деле цифры выше, так как вести точную статистику в стране с населением в 1,3 млрд человек и ограниченными административными ресурсами невозможно.

Молодой человек с баллоном кислорода ФОТО: Reuters

Дошло до того, что под крематории начали выделять городские парковки. Международное сообщество критикует правительство Нарендры Моди за недостаточно жесткие ограничительные меры.

Например, в марте в Индии не было запрещено проведение крупнейшего религиозного фестиваля Кумбха мела, собравшего около 150 млн паломников (это больше населения России). Даже в последний день фестиваля, когда ситуация в Индии стала угрожающей, в празднованиях приняло участие около 25 тыс. человек.

Сейчас в Дели обсуждается возможность введения локдаунов в 150 наиболее пострадавших регионах. Но даже на фоне эпидемиологической катастрофы в стране решение будет носить рекомендательный характер.

Больница в Индии ФОТО: Getty Images

В Индии развернута одна из самых масштабных в мире кампаний по вакцинации населения. К июню власти рассчитывают привить 250 млн человек, однако пока обе дозы вакцины получило всего 1,6% населения. Страна заявляет о нехватке препаратов, несмотря на то, что является их крупнейшим производителем.

Великобритания, Ирландия, Германия, Сингапур и Австралия направили в Индию гуманитарную помощь, включающую респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты. США говорят о готовности закупить для Индии миллионы доз вакцины AstraZeneca.

США празднуют "значительный прогресс"

США намерены отменить для вакцинированных правило ношения масок на улице. Президент Джо Байден заявил, что этот шаг - еще одно подтверждение тому, что страна совершила впечатляющий скачок в борьбе с вирусом.

"Нам все еще предстоит долгий путь в этой борьбе, многое надо успеть сделать в мае и июне, чтобы отметить 4 июля (День независимости США), но прогресс на лицо", - сказал он.

Burning Man ФОТО: Getty Images

Между тем, знаменитый фестиваль Burning Man будет отменен второй год подряд. Мероприятие проходит ежегодно в пустыне штата Невада, оно начинается в последний понедельник августа и длится восемь дней.

Обычно на фестиваль съезжаются тысячи человек со всего мира, но в прошлом году он прошел в цифровом формате. Решение организаторов о повторной отмене вызвало негативную реакцию в сообществе фанатов Burning Man.

ЕС: зеленые паспорта и вакцинная дипломатия

Сегодня Европарламент согласует свою позицию в отношении так называемых цифровых зеленых сертификатов, призванных облегчить передвижение внутри блока тем, кто привился или переболел. Далее пройдет этап переговоров с правительствами стран ЕС, и ожидается, что уже в мае будет достигнута договоренность. Собственные вакцинные паспорта уже вошли в обиход во Франции и Дании, но они не дают преимуществ для поездок в другие страны ЕС.

"Зеленый сертификат" ЕС ФОТО: Getty Images

На этой неделе ЕС также примет окончательное решение о судьбе 1,8 млрд доз вакцины Pfizer. В последнее время в обиход политиков вошло понятие "вакцинная дипломатия", когда в рамках борьбы с Covid-19 отдельные представители или целые страны стараются укрепить свои позиции на международной арене.

В данном случае речь идет о намерении Евросоюза перепродать или отдать в качестве гуманитарной помощи большое количество препарата Pfizer странам, находящимся в уязвимом положении. Причем речь идет не только о бедных странах, но и о тех, которые готовы заплатить, но вынуждены ждать очереди на распределение препарата.

Таблетки от ковида

Американо-немецкая фармацевтическая компания Pfizer-BioNTech продолжает разработки и обещает к концу года выпустить на рынок таблетку от Covid-19.

Таблетки Pfizer ФОТО: Getty Images

По словам генерального директора концерна Альберта Бурлы, препарат будет предназначен для приема при появлении первых признаков заболевания.

После клинических испытаний разработка отправится на рассмотрение американской Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA).

Что еще происходит в Европе

Власти Испании планируют с июня открыть страну для иностранцев, внедрив цифровую систему сертификатов о состоянии здоровья. Подобные планы обсуждают в Хорватии и Португалии.

Греция с понедельника отменила обязательный карантин для прибывающих из семи стран. Власти страны, экономика которой зависит почти всецело от туристического сектора, пытаются любой ценой спасти летний сезон этого года. Однако эпидемиологи предупреждают, что цена может оказаться слишком высокой, и призывают власти ввести хотя бы облегченные меры для проверки иностранцев.

На днях в Брюсселе начнутся переговоры между Британией и ЕС об открытии границ и условиях передвижения в период летних отпусков.

Проведенные в Британии углубленные исследования поствакцинальной заражаемости Covid-19 показали, что в случае заболевания после прививки даже одна доза вакцины снижает риск передачи вируса членам семьи в среднем наполовину. По словам ученых, эти результаты еще раз доказывают, что вакцинация очень важна в борьбе с распространением инфекции.

Британия - лидер среди европейских стран по темпам вакцинации населения. По данным департамента общественного здоровья, уже более 33,8 млн взрослых британцев получили как минимум первую дозу, а каждый четвертый - полностью привит.

Эксперты призывают судить об эффективности кампании по последним данным статистики: еще недавно Британия входила в пятерку стран мира с самым большим числом заболевших, а сейчас откатилась на 7 строчку.

Кипр ФОТО: Getty Images

Кипр с 10 мая предоставит свободный въезд гражданам 65 стран, прошедшим полный курс вакцинации. Из документов надо будет предоставить только подтверждение о получении обеих доз вакцины.

В прошлом году путешествие на остров было сопряжено с прохождением дополнительных тестов в жестких временных рамках, дополнительными расходами и заполнением объемных въездных анкет.