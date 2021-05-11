Рост экспорта эстонских товаров – самый быстрый в Европейском союзе
В целом экспорт вырос на 19% в годовом сравнении. При этом экспорт товаров, произведенных в Эстонии, увеличился на целых 28%. За первый квартал экспорт произведённых в Эстонии товаров увеличился на 19%. Хотя на рост экспорта товаров влияют как быстрый рост экспортных цен, так и низкая сравнительная база прошлого года, эстонский экспорт всё же резко вырос. По сравнению с остальными странами Европейского союза рост экспорта эстонских товаров был с большим отрывом самым сильным как в первые два месяца этого года, так и с учетом последнего квартала прошлого года, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.