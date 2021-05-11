Рост экспорта эстонских товаров – самый быстрый в Европейском союзе

Поскольку как платежный баланс, так и ВВП исключают из экспорта те товары, отправленные за границу для переработки, которые позже реимпортируются в Эстонию, рост экспорта товаров отличается с точки зрения экономического роста. В первые два месяца он в текущих ценах оставался практически на одном уровне с прошлым годом.

Половина прироста экспорта товаров эстонского происхождения пришлась на минеральные продукты. Значительный вклад в рост экспорта внесли также изделия из древесины и зерновые. Хотя доля этих трёх товарных групп в росте экспорта составила более трёх четвертей, экспорт других товаров также увеличился. В первом квартале вклад минеральных продуктов в рост экспорта был ещё выше – 64%. Вместе с изделиями из древесины доля двух товарных групп составила даже более 81 процента.

Таким образом, быстрый рост экспорта в первом квартале не имеет под собой широкой основы. Экспорт зерновых (ячмень) очень сильно вырос в марте, увеличившись на 17 миллионов евро или 574% в годовом сравнении. Большая часть экспорта зерна пришлась на Саудовскую Аравию. Объёмы экспорта зерновых были очень неравномерными от месяца к месяцу.

За последний год доля эстонского экспорта в Финляндии снизилась, но в долгосрочной ретроспективе она значительно выросла

В марте крупный экспорт зерна вывел Саудовскую Аравию на передний план среди стран-партнеров Эстонии по экспорту. Далее следовали Соединённые Штаты Америки, куда в основном экспортировалось оборудование связи. Сильный рост экспорта наблюдался также в Великобританию, Канаду и Данию. Однако в первом квартале крупнейшим партнёром Эстонии по экспорту были Соединённые Штаты, на которые пришлось почти четверть роста экспорта всех товаров эстонского происхождения. За США следовала Саудовская Аравия с 15 процентами. Больше всего сократился экспорт в Финляндию. Хотя эстонский экспорт товаров в Финляндии за последний год потерял долю рынка, за последние 14 лет он значительно вырос.

Экспортные ожидания эстонских компаний выросли до уровня двухлетней давности

Ожидания промышленных предприятий Эстонии в отношении увеличения производства и экспорта, а также оценка экспортных заказов улучшаются и почти достигли уровня двухлетней давности. В то же время объём производства в обрабатывающей промышленности, крупнейшей экспортной отрасли, в первом квартале снизился почти на 3%. В марте производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 2%, но спад в оставшиеся два месяца был настолько большим, что в целом за квартал он оказался отрицательным.

Внешний спрос улучшается