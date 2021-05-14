Греция отменила большинство ограничений на въезд туристов
Греция с 14 мая отменила большинство ограничений на въезд туристов, введенных из-за пандемии Сovid-19, пишет Rus.ERR.
Греция с 14 мая отменила большинство ограничений на въезд туристов, введенных из-за пандемии Сovid-19, пишет Rus.ERR.
Страну смогут посетить все, кто привился одной из одобренных властями вакцин, или имеет отрицательный тест на коронавирус.
В стране также возобновляют работу музеи, которые были закрыты в ноябре прошлого года.
Греческое правительство надеется, что удачный туристический сезон будет способствовать восстановлению роста ВВП, объем которого по итогам прошлого года упал на 8%.