Пт, 14.05.2021
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Греция отменила большинство ограничений на въезд туристов

Отдыхающие в Греции. ФОТО: LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Греция с 14 мая отменила большинство ограничений на въезд туристов, введенных из-за пандемии Сovid-19, пишет Rus.ERR.

Страну смогут посетить все, кто привился одной из одобренных властями вакцин, или имеет отрицательный тест на коронавирус.

В стране также возобновляют работу музеи, которые были закрыты в ноябре прошлого года.

Греческое правительство надеется, что удачный туристический сезон будет способствовать восстановлению роста ВВП, объем которого по итогам прошлого года упал на 8%.

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