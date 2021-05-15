График ⟩ В Таллинне дизельное топливо дешевле, чем в Риге

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо не изменились и в пятницу составили 1,389 евро и 1,199 евро за литр соответственно.

На рижских АЗС Circle K бензин 95-й м марки подорожал на 0,8% - до 1,307 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,1% - до 1,207 евро за литр. Цена на бензин 95-й марки впервые с начала пандемии поднялась выше 1,3 евро 26 марта, но затем снова снизилась, а цена на дизельное топливо выше 1,2 евро в последний раз была зафиксирована 14 февраля прошлого года.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,8% - до 1,249 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,8% - до 1,149 евро за литр.