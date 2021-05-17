Закопал труп во дворе: обвиняемый в двойном убийстве мужчина предстал перед судом

Представший перед судом 45-летний Эгон Ынне признал свою вину частично, сказала BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 16 июня прошлого года Ынне вместе со своим 47-летним знакомым пришел в квартиру в Харьюмаа в волости Кийли в поселке Кангру к 61-летнему знакомому с целью совместного распития алкогольных напитков.

Через какое-то время 47-летний мужчина отправился спать. Ынне продолжил употреблять алкоголь с владельцем квартиры, но вспыхнула ссора. Ынне напал на владельца квартиры и топтался на его грудной клетке, в результате чего тот получил опасные травмы и скончался на месте происшествия.

Согласно обвинению, Ынне и его проснувшийся приятель продолжили употреблять спиртное, а утром покинули квартиру, оставив в ней тело 61-летнего хозяина.

Пьянка продолжалась и в последующие дни, но уже в доме в деревне Саусти. В процессе застолья Ынне несколько раз в разное время избивал своего знакомого и оставил его минимум на сутки без еды и питья лежать во дворе.

В результате неоднократных избиений второй потерпевший получил опасные для жизни травмы и умер. После этого Ынне вырыл во дворе яму и закопал тело.

По словам ведущего производство окружного прокурора Келли Круузимяги, второй труп обнаружили полицейские благодаря хорошей чуйке. «25 июня группа по расследованию убийств криминального бюро Пыхьяской префектуры отправилась на хутор в деревне Саусти, чтобы задержать обвиняемого в качестве подозреваемого в убийстве первого потерпевшего, и, осмотрев территорию, обнаружила свежие следы раскопок, где позднее был найден также труп», - рассказала прокурор.

Круузимяги отметила, что убийство двух человек квалифицируется как убийство при отягчающих обстоятельствах.