Ср, 19.05.2021
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Фото ⟩ В Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв продается чудесная дача

Дом в Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв. ФОТО: City24

На расстоянии примерно 63 км от столицы желающие купить недвижимость найдут одно очень интересное предложение, передает Kodustiil

В Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв расположен живописный участок площадью 1478 м2, на котором находятся бревенчатый дом, баня и собственный лодочный причал. 

Дом в Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв. ФОТО: City24

На участке еще имеется надворная постройка, растут плодовые деревья и ягодные кустарники. На первом этаже дома площадью 90 м2 расположена гостиная с частично открытой кухней, две спальни, большое хозяйственное помещение и туалет. 

Дом в Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв. ФОТО: City24

На втором этаже просторный холл с выходом на балкон. За домом - хорошая терраса с навесом. В доме установлено электроотопление, также есть камин. Баня площадью 52,8 м2 состоит из двух частей: парилки, душевой и предбанника с камином из бутового камня, также подсобного помещения с отдельным входом.   

Дом в Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв. ФОТО: city24.ee

Ознакомьтесь с интересным предложением на портале недвижимости City24

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