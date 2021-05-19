Фото ⟩ В Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв продается чудесная дача
На расстоянии примерно 63 км от столицы желающие купить недвижимость найдут одно очень интересное предложение, передает Kodustiil.
На расстоянии примерно 63 км от столицы желающие купить недвижимость найдут одно очень интересное предложение, передает Kodustiil.
В Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв расположен живописный участок площадью 1478 м2, на котором находятся бревенчатый дом, баня и собственный лодочный причал.
На участке еще имеется надворная постройка, растут плодовые деревья и ягодные кустарники. На первом этаже дома площадью 90 м2 расположена гостиная с частично открытой кухней, две спальни, большое хозяйственное помещение и туалет.
На втором этаже просторный холл с выходом на балкон. За домом - хорошая терраса с навесом. В доме установлено электроотопление, также есть камин. Баня площадью 52,8 м2 состоит из двух частей: парилки, душевой и предбанника с камином из бутового камня, также подсобного помещения с отдельным входом.
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