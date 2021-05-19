Фото ⟩ В Аэгвийду, на берегу озера Никеръярв продается чудесная дача

На участке еще имеется надворная постройка, растут плодовые деревья и ягодные кустарники. На первом этаже дома площадью 90 м2 расположена гостиная с частично открытой кухней, две спальни, большое хозяйственное помещение и туалет.

На втором этаже просторный холл с выходом на балкон. За домом - хорошая терраса с навесом. В доме установлено электроотопление, также есть камин. Баня площадью 52,8 м2 состоит из двух частей: парилки, душевой и предбанника с камином из бутового камня, также подсобного помещения с отдельным входом.