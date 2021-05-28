Эксперт: исчезнет ли в течение года перекос на рынке недвижимости

По словам Мартина Вахтера, спокойствие на рынке недвижимости напрямую связано с вызванными коронавирусом ограничениями и возвращением к нормальной жизни. «Текущий дефицит в секторе недвижимости существует не только в Эстонии, для этого есть аналогичные причины, например, в Польше. У людей на счетах много свободных денег, которые им некуда потратить, и в то же время девелоперы не построили достаточно новых домов. Кроме того, существуют проблемы с цепочками поставок и нехваткой материалов», — сказал Вахтер.

«Сейчас все активно потребляют, и вроде хватает всего, кроме квартир. Не все решения о быстрой покупке рациональны, некоторые покупатели недвижимости пребывают в эйфории, но рано или поздно она пройдет. Этому, в свою очередь, способствует дефицит строительных материалов и, как следствие, рост цен на строительство на 10-20%», — сказал Вахтер.

«Никто не может с уверенностью сказать, в каком мире мы будем жить через год, но есть надежда, что более традиционный рынок недвижимости вернется к нормальной жизни. Когда мир откроется, у людей будет больше выбора, и спрос должен уменьшиться», — добавил Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, все девелоперы стараются быстро запустить проекты. «В настоящее время нехватка материалов и строителей, а также административные препятствия сдерживают завершение строительства новых объектов. Детальные планировки требуют времени, свободных земельных участков - мало. К счастью, у крупных девелоперов еще есть большие объемы и хорошо отлаженный рабочий процесс, так что новые проекты должны быть завершены в течение года», — сказал Мартин Вахтер.