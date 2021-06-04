Водитель сбил подростка и бросил его на дороге
Сегодня, 4 июня, в Тарту автомобиль сбил подростка и скрылся с места происшествия.
Сегодня, 4 июня, в Тарту автомобиль сбил подростка и скрылся с места происшествия.
В 10 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на перекрестке улиц Крейцвальди и Хурда произошло ДТП, когда на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, личность которого до сих пор не установлена, сбил 16-летнего подростка, пишет Tartu Postimees.
Подростка доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Водитель скрылся с места происшествия. Насколько известно, водитель был на синем минивэне или внедорожнике.
Полиция просит всех, кто сегодня утром стал очевидцем этого ДТП, связаться со стражами порядка. Также полиция ждет, что с ними свяжется сам разыскиваемый водитель. Информацию ждут по номерам 5035992, 730 8814 или по электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.