Водитель сбил подростка и бросил его на дороге

В 10 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на перекрестке улиц Крейцвальди и Хурда произошло ДТП, когда на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, личность которого до сих пор не установлена, сбил 16-летнего подростка, пишет Tartu Postimees.

Подростка доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Водитель скрылся с места происшествия. Насколько известно, водитель был на синем минивэне или внедорожнике.