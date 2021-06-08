Объемы промышленного производства в Эстонии подскочили на 17%

Об этом сообщила пресс-служба департамента, отметив, что производство увеличилось в энергетике на 17% и в обрабатывающей промышленности – на 18%, однако в горнодобывающей промышленности сократилось на 1%.

Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей промышленности: горнодобывающей, энергетики и обрабатывающей промышленности.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в связи с введением в апреле прошлого года в Эстонии чрезвычайного положения, объемы производства обрабатывающей промышленности уменьшились на 15%, однако в этом году из-за низкой сравнительной базы произошел резкий рост на 18%.

«Производство увеличилось почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых промышленных отраслей вновь наблюдался рост в деревообработке (18,1%), в производстве изделий из металла (18,6%), электронного оборудования (+10,1%), горючего сланца (+37,1%), мебели (60,2%) и строительных материалов (28,3%). Умеренный рост наблюдался также в производстве продуктов питания (0,9%)», – прокомментировала Бундер.

На внешний рынок было продано 68% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику и производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли в сравнении с апрелем 2020 года на 37% и на внутренний рынок – на 17%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, как в промышленности в целом, так и в обрабатывающей промышленности в апреле произведено на 4% больше продукции, чем в марте.