Смотрите фото ⟩ Еще не поздно: как обустроить застекленный балкон
Любой балкон — это дополнительные полезные метры в квартире. Сайт InMyRoom рассказывает, как использовать их с умом. Пять простых идей, а как здорово!
Любой балкон — это дополнительные полезные метры в квартире. Сайт InMyRoom рассказывает, как использовать их с умом. Пять простых идей, а как здорово!
Застекленный балкон в городской квартире имеет большой потенциал. Как его раскрыть и во что превратить дополнительные метры, показываем на примерах проектов российских дизайнеров.
Кинозал
Если места в гостиной не хватает, почему бы не перенести ТВ-зону на балкон? Вам понадобятся удобный диван или пуфы, небольшой столик и, конечно же, телевизор. А плотные римские шторы защитят экран от солнечных бликов.
Зона отдыха
Кальянная или зона отдыха на балконе — запросто! Для этого подойдет брутальный стиль лофт, в котором можно смешать дизайнерскую мебель и винтажные аксессуары. Останется только сесть и расслабиться.
Кабинет
Небольшой балкон идеален для размещения рабочего места: много света, можно уединиться, да и мест для хранения достаточно. Если позволяют квадратные метры, обустройте еще и место для отдыха, чтобы выпить кофе в перерывах между работой.
Место для чтения
Как приятно завернуться в теплый плед, сесть на мягкие подушки с чашкой чая и любимой книжкой — на застекленном балконе мечты станут реальностью. Вместо диванчика или кресла можно использовать деревянную скамью или сундук — но тогда не забудьте про небольшой мягкий матрасик.
Барная стойка
Балкон с выходом из кухни — идеальный вариант для создания на нем столовой или барной зоны. Подоконник в этом случае будет служить столешницей, а вместо буфета можно поставить открытый стеллаж для хранения. Живописный вид из окна будет приятным дополнением.