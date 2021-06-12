В Тарту на выходных будут потчевать "спасенной" едой
Организация Tartu toidujagamine и подвал ремонта Аппаратного завода будут предлагать 12 и 13 июня блюда из спасенной еды по принципу "заплати, сколько можешь".
Организация Tartu toidujagamine и подвал ремонта Аппаратного завода будут предлагать 12 и 13 июня блюда из спасенной еды по принципу "заплати, сколько можешь".
Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что мероприятие пройдет на территории Аппаратного завода с 12 до 16 часов. Посетителям предложат простые блюда. При желании можно будет получить совет по более грамотному потреблению продуктов в доме. Плату за блюдо каждый определяет сам.
Вырученные средства организация потратит на доставку еды в пункты фудшеринга. При возможности стоит прийти на мероприятие со своей посудой.
Кроме того, в Ремонтном подвале в эти дни можно будет подкачать шины и подтянуть тормоза на велосипеде.
Организация Tartu toidujagamine занимается сбором излишков еды в магазинах, ресторанах и кафе и затем доставляет их в специальные пункты раздачи.
Подвал ремонта (Paranduskelder) – мастерская, в которой проводят мастер-классы по ремонту вещей и вторичному использованию пластика, а также предлагают среду для деятельности занимающимся вторичным использованием микропредприятиям.