В Тарту на выходных будут потчевать "спасенной" едой

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что мероприятие пройдет на территории Аппаратного завода с 12 до 16 часов. Посетителям предложат простые блюда. При желании можно будет получить совет по более грамотному потреблению продуктов в доме. Плату за блюдо каждый определяет сам.

Вырученные средства организация потратит на доставку еды в пункты фудшеринга. При возможности стоит прийти на мероприятие со своей посудой.

Кроме того, в Ремонтном подвале в эти дни можно будет подкачать шины и подтянуть тормоза на велосипеде.

Организация Tartu toidujagamine занимается сбором излишков еды в магазинах, ресторанах и кафе и затем доставляет их в специальные пункты раздачи.