Можно проехать бесплатно: в автомобильной очереди на восточной границе меняются правила

Машина выезжает из погранпункта в Нарве и движется в сторону Ивангорода. В июне 2021 года в эту сторону границу пересекали 140-160 машин в сутки. ФОТО: Николай Андреев

С 16 июня действует новый договор между МВД, оператором системы бронирования очереди на границе GoSwift и фирмами, которые управляют зонами ожидания у границы. На юге Эстонии прохождение границы упрощается, поскольку очередей там нет. В Нарве, наоборот, поток машин, пересекающих границу, утроился за пару месяцев, и здесь правила меняются мало. Например, возможность встать в очередь бесплатно стала более доступной, хотя полностью бесплатным прохождение границы не стало.