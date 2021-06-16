Ср, 16.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Можно проехать бесплатно: в автомобильной очереди на восточной границе меняются правила

Можно проехать бесплатно: в автомобильной очереди на восточной границе меняются правила

Машина выезжает из погранпункта в Нарве и движется в сторону Ивангорода. В июне 2021 года в эту сторону границу пересекали 140-160 машин в сутки. ФОТО: Николай Андреев

С 16 июня действует новый договор между МВД, оператором системы бронирования очереди на границе GoSwift и фирмами, которые управляют зонами ожидания у границы. На юге Эстонии прохождение границы упрощается, поскольку очередей там нет. В Нарве, наоборот, поток машин, пересекающих границу, утроился за пару месяцев, и здесь правила меняются мало. Например, возможность встать в очередь бесплатно стала более доступной, хотя полностью бесплатным прохождение границы не стало.

Для подписчиков Для подписчиков

На погранпунктах в Лухамаа и Койдула, по данным компании GoSwift, во время пандемии очереди автотранспорта исчезли. Поэтому теперь водителям легковых машин и мотоциклов там не нужно регистрироваться в электронной очереди и заезжать в отстойник.

В Нарве регистрироваться на сайте не обязательно, но проезжать через зону ожидания на ул. Раху водителям легковых машин и мотоциклов пока обязательно. С 16 июня это можно сделать бесплатно.

Граница после некоторого смягчения ограничений оживает - сейчас ее пересекают в восемь раз больше машин, чем прошлым летом.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back