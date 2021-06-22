Запуск дрона в пограничной зоне Нарвы обернулся штрафом

По информации Идаской префектуры, летящий беспилотник, принадлежавший гражданину Эстонии 1983 года рождения, был обнаружен 21 июня в приграничной зоне на Таллиннском шоссе.

Поскольку мужчина не согласовал полет беспилотника с Департаментом полиции и пограничной охраны, на него был наложен штраф в размере 140 евро за нарушение пограничного режима.