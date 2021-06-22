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Запуск дрона в пограничной зоне Нарвы обернулся штрафом

Дрон, иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Запустивший в пограничной зоне в Нарве беспилотник мужчина наказан денежным штрафом, пишет ERR.

По информации Идаской префектуры, летящий беспилотник, принадлежавший гражданину Эстонии 1983 года рождения, был обнаружен 21 июня в приграничной зоне на Таллиннском шоссе.

Поскольку мужчина не согласовал полет беспилотника с Департаментом полиции и пограничной охраны, на него был наложен штраф в размере 140 евро за нарушение пограничного режима.

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