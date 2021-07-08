Галерея ⟩ Малле Кобин отправилась в тюрьму отбывать наказание

Государственный суд не принял к рассмотрению ходатайство защитника Кобин, адвоката Айвара Эннока об отсрочке исполнения приговора 69-летней Кобин.

7 апреля этого года стало известно, что Малле Кобин, удостоившаяся в 2013 году титула «Мать года», но признанная виновной в насилии над приемными детьми, должна будет провести в тюрьме полгода, поскольку Госсуд не стал рассматривать жалобу, поданную ее защитником.

Поскольку суд не стал рассматривать жалобу, которую подал присяжный адвокат Айвар Эннок, вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда.

В декабре 2020 года Таллиннский окружной суд решил, что Кобин должна будет провести в тюрьме шесть месяцев из назначенных ей уездным судом четырех лет и шести месяцев.

24 августа 2020 года Пярнуский уездный суд признал Кобин виновной в присвоении имущества, лишении несовершеннолетних свободы без законных оснований и применении к ним физического насилия и приговорил ее к реальному тюремному сроку в четыре года и шесть месяцев.

Кобин признали виновной в преступлениях в отношении пяти приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Ее обвиняли в неоднократном нанесении ударов рукой и ногой, а также в том, что она запирала детей в комнатах на срок от пяти минут до нескольких дней.

Ее также обвиняли в том, что она в качестве наказания заставляла детей по 12 часов и дольше неподвижно стоять на месте. Кроме того, ее обвиняли в присвоении велосипеда, компьютера и прочего имущества переехавшего от нее совершеннолетнего.

Кобин не признала себя виновной ни в одном преступлении. Она заявила, что не била никого из детей, никого по ее приказу не заставляли в качестве наказания часами неподвижно стоять и она никого не лишала свободы, запирая их в комнате.