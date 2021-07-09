В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек

"Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли", - говорится в сообщении на сайте шведской полиции.

По данным полиции, на борту самолета DHC-2 Turbo Beaver в момент аварии находились восемь парашютистов и один пилот. Самолет рухнул вскоре после взлета недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Эребру и загорелся при ударе.