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Фотоновость ⟩ В пляжном клубе образовалась длинная очередь из желающих вакцинироваться

Очередь из желающих вакцинироваться в пляжном клубе Вызу. ФОТО: Sten Semjonov

Сегодня, 17 июля, все желающие могли пройти вакцинацию в пляжном клубе Вызу.

Поставщик медицинских услуг S Silmarõõm проводил вакцинацию в Вызу с 10 до 12, а далее направился в Хальяла, пишет Virumaa Teataja.

На вакцинацию не нужно было регистрироваться заранее, и это обстоятельство, по оценке предприятия, привлекло сделать прививку гораздо больше людей. Около 11 часов утра в пляжном клубе выстроилась длинная очередь из желающих вакцинироваться, около 30 человек стояли одновременно.

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