Фотоновость ⟩ В пляжном клубе образовалась длинная очередь из желающих вакцинироваться

Поставщик медицинских услуг S Silmarõõm проводил вакцинацию в Вызу с 10 до 12, а далее направился в Хальяла, пишет Virumaa Teataja .

На вакцинацию не нужно было регистрироваться заранее, и это обстоятельство, по оценке предприятия, привлекло сделать прививку гораздо больше людей. Около 11 часов утра в пляжном клубе выстроилась длинная очередь из желающих вакцинироваться, около 30 человек стояли одновременно.