В Финляндии в утонувшей машине нашли тело пропавшего в 2012 году мужчины

В машине нашли тело пропавшего в 2012 году Юсси Пелтола, подтверждает Yle отец юноши Юха Пелтола: "Закончилось девять лет ожидания. Для нас – это облегчение".

Юха Пелтола два года назад рассказал в интервью Yle, что 18-летний Юсси в октябре 2012 года с друзьями проводил выходные в Яянекоски. Друзья услышали, как он ссорился по телефону с девушкой, а в четыре часа утра они заметили, что пропал как сам Юсси, так и черный Citroën.