Мужчина отправился купаться и пропал без вести
Вчера, 24 июля, днем в волости Хяэдемеэсте вблизи порта Выйсте пропал мужчина, который с катера отправился купаться в море.
Вчера, 24 июля, днем в волости Хяэдемеэсте вблизи порта Выйсте пропал мужчина, который с катера отправился купаться в море.
В субботу в 13.25 в Центр морской охраны поступило сообщение, что в почти в полутора километрах от порта Выйсте в воде находится 36-летний мужчина, который, по предварительным данным, покинул катер, чтобы покупаться, но, к сожалению, судно унесло от него вдаль, он не смог вернуться на катер и пропал. На борту находились еще женщина и двое детей, пишет Pärnu Postimees.
На вызов отреагировали морские спасатели Пярнуского отделения полиции, Спасательный департамент и морские спасатели-добровольцы Яагупи.
Центр морской охраны задействовал в поисках также вертолет, но, к сожалению, поиски с воздуха не дали результатов. Поиски продолжались в воде.