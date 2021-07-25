Мужчина отправился купаться и пропал без вести

В субботу в 13.25 в Центр морской охраны поступило сообщение, что в почти в полутора километрах от порта Выйсте в воде находится 36-летний мужчина, который, по предварительным данным, покинул катер, чтобы покупаться, но, к сожалению, судно унесло от него вдаль, он не смог вернуться на катер и пропал. На борту находились еще женщина и двое детей, пишет Pärnu Postimees.