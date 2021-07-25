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Мужчина отправился купаться и пропал без вести

Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman

Вчера, 24 июля, днем в волости Хяэдемеэсте вблизи порта Выйсте пропал мужчина, который с катера отправился купаться в море.

В субботу в 13.25 в Центр морской охраны поступило сообщение, что в почти в полутора километрах от порта Выйсте в воде находится 36-летний мужчина, который, по предварительным данным, покинул катер, чтобы покупаться, но, к сожалению, судно унесло от него вдаль, он не смог вернуться на катер и пропал. На борту находились еще женщина и двое детей, пишет Pärnu Postimees.

На вызов отреагировали морские спасатели Пярнуского отделения полиции, Спасательный департамент и морские спасатели-добровольцы Яагупи.

Центр морской охраны задействовал в поисках также вертолет, но, к сожалению, поиски с воздуха не дали результатов. Поиски продолжались в воде.

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