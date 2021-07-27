Коронавирус выявлен у 193 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 79 человек. Из них 56 новых случаев приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 39, в Пярнумаа — 20, в Ида-Вирумаа — 16, в Пыльвамаа — 15, в Ярвамаа — три, в Ляэне-Виру, Валга-, Рапла- и Вырумаа — по два, на Хийумаа, в Ляэне- и Вильяндимаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае 20 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 87,2 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 2,5%.

За сутки в больницах открыли шесть новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 37 пациентов. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 59 лет, из них 20 человек (54%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 5603 дозы вакцины, всего было вакцинировано 624 720 человек и 548 830 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).