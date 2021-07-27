С сентября цена на газ очень сильно вырастет

Мировая цена на газ начала расти уже в 2020 году, но в этом году рост значительно ускорился, и с весны цена выросла вдвое. Eesti Gaas заявила, что резкое повышение закупочных цен вынудит скорректировать цены на газ и в Эстонии.

«В июле этого года цена на мировом рынке газа достигла рекордного уровня последнего десятилетия. Нам удавалось поддерживать стабильную и неизменную цену для бытовых потребителей в течение последних трех лет, но почти 60% -ное увеличение закупочных цен за последние шесть месяцев заставляет нас вносить коррективы», - сказал член правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Новая цена зависит от потребления газа потребителем и условий контракта, она вырастет в среднем на 51 процент», - сказал Каасик, добавив, что компания готова снова скорректировать цену в сторону понижения в будущем, если мировые рыночные цены снизятся.