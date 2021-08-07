Мария Юферева-Скуратовски: перед женщиной не должно стоять выбора – семья или карьера?

Мария Юферева-Скуратовски, куратор мероприятия и руководитель группы семейной политики Центристской партии подчеркнула, что многие дети в Эстонии остаются не рожденными из-за того, что у молодых людей нет уверенности в том, что им удастся совмещать семью и карьеру, а женщины боятся оказаться в зависимом положении от своего партнера.

«Если мы хотим, чтобы в Эстонии рождалось больше детей, необходима долгосрочная продуманная семейная политика, за которую выступает Центристская партия Эстонии. Она основывается на трех главных принципах. Первое – гибкая система пособий, которая отвечает реальным потребностям семей с детьми и учитывает уровень инфляции. Второе – возможность приобретения собственного жилья или улучшения жилищных условий с помощью поручительства государства через Kredex. Третье – женщины должны быть уверены в том, что даже после рождения ребенка, они останутся востребованными на рынке труда и в обществе, их не должна пугать перспектива финансовой зависимости от партнера», сказала Юферева-Скуратовски.

Исследования подтверждают, что услуги для семей с детьми и их качество пока что недостаточны для того, чтобы уменьшить разрыв между желаемым и реальным числом, рождающихся детей, и гарантировать благополучие каждой семьи. Например, после прекращения выплат родительской зарплаты женщины оказываются в очень уязвимом положении – отдавать ребенка в детских сад слишком рано, а на работу устроится практически невозможно.

После того, как во время правления Центристской партии в 2017 году было введено пособие для многодетной семьи, больше, чем на четверть, увеличилось рождение третьего ребенка в семьях. Для того, чтобы семьи не откладывали рождение детей из-за пандемии, был принят закон, благодаря которому при начислении родительской зарплаты не будет учитываться тот период, когда женщина была на учете в кассе по безработице из-за потери работы.

Долгосрочная семейная политика должна одинаково учитывать потребности и интересы всех семей Эстонии – с одним ребенком, многодетных, неполных, а также семей, где растут дети с особыми потребностями. Государство и местные самоуправления должны работать единой командой во имя того, чтобы жители нашей страны хотели создавать семьи и растить здесь детей.